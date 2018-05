Lange files luiden het Pinksterweekeinde in, verkeer richting zuiden staat vast bij Eindhoven

Lange files luiden het Pinksterweekeinde in.

EINDHOVEN - De voorspelde verkeershinder bij de aanvang van het Pinksterweekeinde, is vrijdagmiddag in volle hevigheid losgebarsten. Ten zuiden van Eindhoven staan lange files. Ook elders in Brabant staan vakantiegangers stil op de snelweg.

Na een ongeluk op de A2 ter hoogte van Maarheeze ontstond er ruim 25 kilometer file op de snelweg. Hoewel de bergingswerkzaamheden intussen zijn afgerond, verwacht de ANWB dat het nog uren kan duren voordat de files zijn opgelost.





Ook tussen Breda en Antwerpen, bij knooppunt Galder, staat het vast over een lengte van bijna tien kilometer. Verder is het druk op de randweg bij Tilburg en staat het verkeer op de A59 vast vanuit Terheijden en Oss richting knooppunt Zonzeel.