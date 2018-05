Lisa de Beijer combineert eindexamens met topsport: 'Ik sta drie keer per week om vijf uur op'

EINDHOVEN - Lisa de Beijer (17) heeft het er maar druk mee. Ze doet eindexamen aan het Lorentz Casimir Lyceum in Eindhoven met de profielen N&G en N&T, volgt daarnaast Duits en informatica en traint zo’n vijftien uur per week in het zwembad.

“Drie keer in de week sta ik om tien voor vijf 's ochtends op. Dan ga ik trainen in het zwembad en daarna door naar school tot het einde van de middag. Daarna ga ik weer door naar het zwembad om nog een keer te trainen”, vertelt ze aan Omroep Brabant. “Als ik in het water duik, word ik letterlijk ondergedompeld in de sport. Daarna is de dag klaar en ga ik rustig slapen.”

Zestien zwemdiploma's

Ze heeft zestien zwemdiploma’s voor bijvoorbeeld snorkelen en reddingszwemmen. Zo’n zeven jaar doet ze nu aan wedstrijdzwemmen. In 2016 en 2015 deed ze mee aan het Nederlands Kampioenschap.

Tekst gaat verder onder video

Tegenslagen

Even later werd Lisa ziek. “Tijdens een zwemwedstrijd merkte ik dat ik mega moe was. Er klopte iets niet. Het bleek Pfeiffer te zijn.” De ziekte zorgde ervoor dat ze zich terug moest trekken van het NK om te herstellen. Maar daarna kwam er nog een tegenslag. “Toen het net wat beter ging kreeg ik een scooterongeluk en liep ik een enkelblessure op. Het is nog niet helemaal genezen, maar ik train wel weer buiten en wil deze zomer weer meedoen aan het NK.”

Na de zomer wil Lisa beginnen aan een studie. Psychology & technology aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Zwemmen blijft ze ook doen. “Ik kan niet kiezen. Dat is het probleem waar ik nu mee zit. Dus ik ga voor allebei.”