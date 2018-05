Onbekende vrouw in ziekenhuisjas zwerft 's avonds en 's nachts door Elkerliek in Helmond

HELMOND - Een nog onbekende vrouw heeft zich donderdagavond en -nacht in het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond voorgedaan als medewerker. Het ziekenhuis heeft aangifte van huisvredebreuk gedaan tegen ‘de onbekende persoon’, die op verschillende afdelingen geweest is.

Dat er iets gestolen is, wil het Elkerliek niet bevestigen, evenals details over de identiteit. Volgens een bron zou 'een vrouw die zich voordeed als medewerkster in elk geval een iPad hebben gestolen'.



Extra beveiliger ingehuurd

Wel bevestigt het Elkerliek dat de indringer verschillende afdelingen heeft bezocht in ‘kledij die je ’s nachts zou verwachten in het ziekenhuis’. “Maar we weten nog niet met welk doel”, aldus een woordvoerster. De vrouw zou volgens het ziekenhuis geen contact hebben gehad met patiënten.

De komende vier nachten is er een extra beveiliger ingehuurd. Het personeel is vrijdag op de hoogte gebracht van het voorval. De politie zegt op de hoogte te zijn van de gebeurtenissen en is een onderzoek gestart.



Diefstal uit ziekenhuizen

Ziekenhuizen zijn gevoelig voor diefstal vanwege de vele kostbare apparatuur. In 2017 sloegen dieven toe in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, waar voor ruim honderdduizend euro aan medische apparatuur werd gestolen. Ze namen twee endoscopen van de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten mee.



