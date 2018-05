Gezocht: starters die niet vies zijn van hard werken (M/V) voor een van de leukste straten van Breda

BREDA - Op de Haagdijk in Breda staan te veel panden leeg en dat terwijl het een van de leukste straten van de stad is. De Haagdijkse ondernemer Gaston Creemers heeft als missie deze panden vol te krijgen met starters die niet vies zijn van hard werken.

Creemers werkt daarvoor samen met de businesscoach van de gemeente Breda, Hans van Agt. Die ondersteunt startende ondernemers in opdracht van de gemeente Breda. Vrijdagmiddag hielden ze een Open Panden Route op de Haagdijk, waarbij de starters van Hans van Agt een rondleiding kregen door lege en beschikbare panden van de ondernemers van de Haagdijk.

Van Agt denkt dat er vooral ruimte is voor speciaalzaken en onderscheidende concepten. "Hier zit bijvoorbeeld nog geen hippe koffietent." De coach heeft in zijn klantenkring ook vluchtelingen die van oorsprong ondernemers zijn en dat ook in Nederland weer willen worden. Hij vindt de Haagdijk de ideale plek voor hen, het is een heel multiculturele straat.

Geen telefoonwinkels

De wensenlijst van de ondernemers op de Haagdijk is groot. Ze willen als buren graag een bloemenzaak, een drogist, een meubelwinkel en een ijssalon. Maar eigenlijk is alles welkom, behalve telefoonwinkels, die zijn er nu wel genoeg. En hoewel er ook al best veel eethuisjes zijn, is in die sector wel ruimte voor meer. Zo zien Creemers en van Agt een Syrisch restaurant ook wel zitten.

Daar krijgen de ondernemers dan ook heel wat voor terug. Zoals ondernemen in een historisch pand in een leuke straat met fijne buren. Creemers: "De saamhorigheid, dat vind ik nummer één. Ik zit hier 26 jaar met mijn winkel, ik ken iedereen. De bewoners, de ondernemers, de studenten. Geweldig."

Creemers vervolgt zijn lofzang met nog meer voordelen: "Er kan geparkeerd worden in de straat. De nieuwe haven is vlakbij, er zitten allerlei speciaalzaken. En de Haagdijk is niet duur. Er staan panden te huur vanaf 800 euro per maand. De Haagdijk is een straat waar je nog geld kunt verdienen als ondernemer."

Borrel

De Open Panden Route gaat langs acht horeca- en winkelpanden. Als er interesse is, kan tijdens de afsluitende borrel meteen onderhandeld worden want ook de eigenaren of makelaars zijn aanwezig.

Er hebben zich 20 mensen aangemeld voor de route. En zelfs als zij de acht panden niet allemaal gaan vullen, verwacht van Agt dat er toch een aantrekkingskracht uit zal gaan van het nieuwe ondernemersbloed in de straat. Van Agt is er van overtuigd dat binnen een half jaar alle panden weer vol zitten.