Voor Guus Meeuwis is ieder nieuw album weer spannend: 'Er zit een hoop liefde en werk in'

Guus Meeuwis over zijn optreden in Boxtel

BOXTEL - Guus Meeuwis presenteerde vrijdag zijn nieuwe album 'Geluk' met een verrassingsconcert in Boxtel. Geblinddoekt bepaalde Humberto Tan het lot door een dartpijl in een landkaart te gooien tijdens zijn programma RTL Late Night. Driehonderd enthousiaste toeschouwers waren erbij. De Tilburgse zanger is blij met de positieve ontvangst van zijn cd.

Na al die concerten in het Philips Stadion is het wel even wat anders, zo'n intiem optreden in Boxtel. Maar daardoor niet minder leuk, vertelt Guus Meeuwis aan Omroep Brabant. "Driehonderd man vind ik niet klein hoor. Ik was helemaal verrast dat het Boxtel werd, maar het was helemaal te gek. De trip hierheen was leuk en het dorp had een enthousiaste, energieke houding."

Gezonde wedstrijdspanning

Het album is tot nu toe goed ontvangen volgens de zanger. "Dat is toch altijd spannend. Je wil ook niet weten hoe zenuwachtig ik was. Ik noem het altijd 'gezonde wedstrijdspanning'. Je zou zeggen dat het misschien went, maar bij ieder nieuw album wordt het juist erger. Er zit een hoop liefde en werk in en je hoopt dat de mensen dat horen en oppikken. Maar de reacties zijn tot nu toe positief."

Van Londen tot Texel

Bij de vraag wat er nu leuker is, Boxtel of het Philips Stadion, lacht Meeuwis. "Dat mag je nooit zo vragen. Het is niet te vergelijken. Het allerleukste is dat ik door het maken van muziek op allerlei verschillende plekken kom. Muziek brengt ons van Londen en Parijs tot Boxtel en Texel. Van bejaardentehuizen tot het PSV Stadion.

Vrijdagavond schuift Meeuwis weer aan bij RTL Late Night om te vertellen hoe het was.