De rol van zijn leven: acteur Erol Struijk brengt op hol geslagen bus van Arriva tot stilstand

HELWIJK - Acteur Erol Struijk uit Bergen op Zoom heeft woensdag waarschijnlijk de rol van zijn leven gespeeld. Door zijn kloeke optreden bracht hij een op hol geslagen bus van Arriva in Helwijk tot stilstand. Daarmee redde hij de levens van de buschauffeur en zes medepassagiers. Keanu Reeves uit 'Speed' had het hem niet nagedaan.

Passagiers van bus 310 hebben doodsangsten uitgestaan toen de chauffeur plotseling onwel werd op de drukke snelweg A29 richting de Haringvlietbrug. "De bus stopt normaal bij de halte Numansdorp langs de A29, maar dit keer niet", zegt passagier Erol Struijk vrijdag.

De acteur zat woensdag in de bus toen hij doorkreeg dat er iets niet klopte. "We reden eerst links op de baan en dan weer rechts, maar nog niet echt slingerend. Maar op een gegeven moment waren er allemaal toeterende personenauto's en seinende vrachtauto's. Toen dacht ik: is er iets met de bus aan de hand?", zo vertelde hij tegen RTV Rijnmond.

Slakkengang

Erol en de andere passagiers schrokken pas echt toen de bus vanaf de vluchtstrook met een slakkengang weer de drukke snelweg opreed. "Met 20 kilometer per uur, terwijl er drie vrachtwagens aankwamen. Toen werd ik bang en pissed tegelijk. Dus ik sta op en zeg: wat is er godver aan de hand? Een jong meisje keek me aan en zei: mijnheer ik ben heel erg bang."

Struijk ging kijken bij de chauffeur. "Hij zat echt als een wassen beeld voor zich uit te staren, maar wel met zijn voet nog op het gaspedaal. Alles was helemaal verkrampt en verstijfd. Ik dacht: die voet moet van dat pedaal."

Cruise-control

Maar dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan. "Dat lukte alsmaar niet en toen ben ik eigenlijk op zijn schoot gaan zitten en heb met veel kracht zijn voet van het gaspedaal af weten te krijgen. Maar we bleven doorrijden, want hij stond nog op cruisecontrol bleek later." Op die manier ging de bus de Haringvlietbrug over, waar de wagen van links naar rechts slingerde.

Reflex

Opeens had Erol de rem te pakken. "Ik was gewoon pedalen aan het testen en in een keer ging hij op de rem en schoten de passagiers naar voren. Toen riep ik: 'Jongens ik heb de rem gevonden, het komt goed.' Maar toen ik naar rechts wilde sturen, probeerde hij uit een reflex de andere kant op te sturen. Dus hoe harder ik naar rechts stuurde, hoe meer hij naar links ging bewegen."

Vlak na de Haringvlietbrug kwam de bus tot stilstand op de snelweg en beleefden de passagiers en chauffeur een happy end bij Helwijk.

Volgens een woordvoerder van Arriva is de chauffeur opgenomen in het ziekenhuis. Over zijn verdere toestand is niets bekendgemaakt uit privacyoverwegingen. Erol heeft van Arriva een bloemetje gekregen.