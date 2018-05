Tranen bij tuchtzaak over de dood van baby Lina, ouders en gynaecoloog lijnrecht tegenover elkaar

EINDHOVEN - Sadegül Manti en Sefer Özbek uit Eindhoven verloren in augustus 2016 hun dochtertje Lina. Ze overleed kort na de bevalling in het Máxima Medisch Centrum (MMC) in Veldhoven. Volgens de ouders heeft het ziekenhuis schuld aan, maar de betrokken arts ontkent dat. Vrijdag stonden ze bij de tuchtcommissie lijnrecht tegenover elkaar.

Bij aanvang van de zaak houdt moeder Sadegül het niet droog. Het echtpaar heeft een advocaat meegenomen naar de zitting en hij neemt als eerste het woord. In zijn pleitnota komt naar voren wat het echtpaar het ziekenhuis en de betrokken gynaecoloog verwijt: grove nalatigheid. Hoewel moeder Sadegül verschillende complicaties had tijdens haar zwangerschap, zouden er nauwelijks maatregelen zijn getroffen. Het echtpaar verwijt de arts dat zij een verkeerd beleid heeft uitgezet in de begeleiding van de zwangerschap.

Eerdere diagnose verworpen

De zwangerschap van Sadegül verliep vanaf het begin al niet vlekkeloos. In de 25e week kreeg ze tijdens een familiebezoek in Almelo een bloeding. In het plaatselijke ziekenhuis werd voor de bloeding geen oorzaak gevonden maar de artsen constateerden wel iets anders. Er zou sprake zijn van vasa praevia, een afwijking waarbij bloedvaten van de baby vóór de baarmoedermond liggen. Een natuurlijke bevalling zou hierdoor levensgevaarlijk zijn. Een keizersnede is dan noodzakelijk.

Het echtpaar werd doorverwezen naar het MMC waar de diagnose vanuit Almelo werd onderzocht. Omdat tijdens het verloop van de zwangerschap de vaten van plek kunnen veranderen, kwam er vier weken later een tweede onderzoek. En bij die controle werd vasa praevia uitgesloten. De betrokken gynaecoloog verwees Sadegül daarom terug naar haar verloskundige.

Spoedkeizersnede

Een cruciale fout, vind het echtpaar. Tijdens de bevalling in het ziekenhuis verliest Sadegül veel bloed. Hun dochter komt uiteindelijk met een spoedkeizersnede ter wereld maar overlijdt kort daarna. Al snel komt de eerdere diagnose uit Almelo op tafel. Was er dan toch sprake van vasa praevia? Want dan had een geplande keizersnede het leven van hun dochter wellicht kunnen redden. “We hebben te veel vertrouwd op de artsen in het MMC”, zegt het echtpaar emotioneel voor de tuchtcommissie. “Het voelde niet goed maar wat weten wij hier nou van? Het was ons eerste kind. Ze hadden ons alles kunnen wijsmaken."

Het MMC onderzoekt de zaak maar komt niet tot een eenzijdige doodsoorzaak. Maar voor de ouders is het helder: de betrokken arts had de eerdere diagnose uit Almelo nooit mogen uitsluiten.

Lijnrecht tegenover elkaar

De betreffende gynaecoloog is ervan overtuigd dat ze goed gehandeld heeft. Voor de commissie richt ze het woord direct tot het echtpaar: “Het is afschuwelijk wat u is overkomen. Het heeft mij persoonlijk zeer geraakt. Ik heb naar eer en geweten gehandeld. Ik begrijp dat u veel vragen heeft en ik sta altijd open voor een persoonlijk gesprek."

Daarna neemt haar advocaat het woord en leest zijn pleitnota voor waarin de arts haar handelen verantwoordt. Maar uit alles blijkt dat arts en patiënt lijnrecht tegenover elkaar staan. De arts stelt dat uit haar onderzoek voor 99 procent was komen vast te staan dat het niet vasa praevia ging en dat ze daarom met alle vertrouwen de eerdere diagnose heeft verworpen. Meerdere malen kan het echtpaar hun verbazing over de pleitnota niet onderdrukken.

Het MMC heeft de zaak onderzocht en ook een onafhankelijk onderzoek heeft de daadwerkelijke doodsoorzaak niet vast kunnen stellen.

Na een kort vragenrondje wordt de zitting beëindigd. 27 juni wordt de uitspraak verwacht.