20 huishoudens zonder water door gesprongen waterleiding in de Hoflaan in Tilburg

TILBURG - In de Hoflaan in Tilburg is vrijdagmiddag een waterleiding gesprongen. De straat Is daardoor onder water gelopen. Ongeveer twintig huishoudens zitten tijdelijk zonder water.

Voor de bewoners is een tappunt aangelegd zodat ze toch van water zijn voorzien. Volgens een woordvoerster van Brabant Water wordt de leiding gerepareerd en hebben alle bewoners binnen een paar uur weer water. De oorzaak van de breuk is onbekend.

Door het lek is veel zand onder de klinkers weggespoeld. Een aannemer is aanwezig om de schade aan het wegdek, met name aan de kruising, te repareren.