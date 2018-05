Moeder (74) en zoon wonen al twee jaar in een auto langs A67: 'Beter dan tussen de drugsverslaafden'

GELDROP - Een vrouw van 74 en haar zoon wonen samen al langer dan twee jaar in een auto op een parkeerplaats langs de A67 bij Geldrop. Media-aandacht willen ze eigenlijk niet. Het liefst willen ze met rust worden gelaten. Maar de auto met de dekens tegen het raam valt op. Mensen die wel eens over de parkeerplaats rijden, vragen zich af hoe dit toch mogelijk is in Nederland.

“Wij zijn tussen de wal en het schip geraakt”, vertelt de man. Hoe wil hij niet zeggen, maar duidelijk is dat hij en zijn moeder uit hun huis zijn gezet. “Allemaal gedoe met advocaten”, vertelt hij. En sinds die tijd zijn ze al op zoek naar een huis.

Kastje naar de muur

“Dat is het enige, want voor de rest zijn er geen problemen. Wij zitten niet aan drugs of aan de drank of zo. Maar we kunnen gewoon geen huis vinden. We worden alleen door allerlei instanties van het kastje naar de muur gestuurd. En op de particuliere markt is gewoon te duur.”

“En die situatie duurt al 2 jaar en 4 maanden”, weet een medewerker van het tankstation te vertellen. Hij ziet de situatie al die tijd al met lede ogen aan. Hij kent de problemen van de man en zijn moeder goed. “Het is belangrijk dat het verhaal eens wordt verteld hoe Nederland omgaat met daklozen. Ze kunnen eigenlijk nergens terecht. Gelukkig zijn ze nu een beetje aan opkrabbelen. Het gaat de goede kant op.”

Principes

Ze wonen in de auto op een parkeerplaats naast de snelweg omdat je daar mag overnachten. Andere opvang is voor hen geen optie: “Ik wil niet tussen de drugsverslaafden zitten of gaan kraken”, vertelt de man. Het is een man van principes en die zitten hem op zijn zoektocht naar een woning ook wel eens dwars. “Dan zit je bij zo’n instantie en moet je een adres hebben. En dan zeggen ze dat ik er maar een moet verzinnen. Dat doe ik niet. Ik ga niet liegen!”

Gelukkig gaat het naar eigen zeggen de goede kant op. Dat is ook de reden dat hij alleen anoniem zijn verhaal wil. “Ik wil niemand tegen de schenen schoppen, want dan ben ik bang dat het weer mis gaat.”

Slapen in de auto

Zoon en moeder slapen samen in de auto. “Gewoon de stoel naar achter. Ik slaap nogal makkelijk. En in de winter nemen we er gewoon een paar dekens bij. Maar ik zit hier echt niet graag. Ik heb er niet om gevraagd om in een auto te wonen!”