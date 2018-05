Joris Mathijsen nog tot zeker 2022 technisch directeur bij Willem II

TILBURG - Willem II gaat de komende jaren door met technisch directeur Joris Mathijsen. Het contract van de oud-international is opengebroken en verlengd tot medio 2022.

De 38-jarige Goirlenaar ging in de zomer van 2016 in Tilburg aan de slag als technisch manager. De ex-verdediger promoveerde een jaar later tot technisch directeur. Mathijsen, oud-speler van onder meer Willem II en Feyenoord, is blij met het vertrouwen dat de clubleiding in hem stelt.

“Ik waardeer dat ik de komende vier jaar de ingeslagen weg kan voortzetten. We hebben de afgelopen twee jaar mooie stappen gezet. De komende jaren gaan wij verder bouwen aan een topsportklimaat binnen alle geledingen van Willem II. Dat is noodzakelijk om succesvol te zijn.''