Auto botst en slaat over de kop in Den Bosch, traumaheli opgeroepen

DEN BOSCH - Een automobilist is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaargewond geraakt nadat hij met zijn auto op een andere auto botste. Dit gebeurde op de kruising van de Gestelseweg, de Pieter Langendijksingel en de Jacob van Maerlantstraat in Den Bosch.

Zijn auto sloeg over de kop en kwam op zijn zijkant tot stilstand, de andere auto eindigde tegen een paal.

Onderzoek

Vanwege de ernst van de situatie werd een traumaheli opgeroepen. De kruising werd afgesloten voor onderzoek. De auto's zijn total loss. Een bergingsbedrijf heeft die meegenomen.