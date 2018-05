Brabantfish: van mestvarkens naar 50.000 kilo vis per week

Van mestvarkens naar 50.000 kilo vis per week

SON EN BREUGEL - Enkele jaren geleden ging het roer volledig om bij de familie Foolen in Son en Breugel. De mestvarkens waar het familiebedrijf jarenlang op teerde werden vervangen voor de exotische klinkende Claresse, een tropische vis. In de voormalige varkensstal rolt nu geen karbonade maar wekelijks 50.000 kilo vis van de band.

“Wij kweken de vis van begin tot eind in eigen huis, van het eitje tot aan de filet. We hebben de capaciteit om 50.000 kilo Claresse per week te kweken”, zegt Frank Foolen, eigenaar van Brabantfish.

In de voormalige stal staan verschillende grote bakken waarin de vissen van gelijke grootte zwemmen. Foolen: “In deze bak komen de vissen als ze 12 gram wegen en ze gaan pas naar een volgende bak bij 100 gram. Op dat moment zijn ze enkele maanden oud”, geeft Foolen als voorbeeld.





De Claresse is een kruising van twee meervalsoorten. “Ze zijn daardoor onzijdig en kunnen zich niet voortplanten. Ze steken al hun energie in de aangroei van visvlees.”

Geen antibiotica en medicijnen

Brabantfish is een kwekerij met een gesloten systeem, waardoor er geen antibiotica en medicijnen worden gebruikt. Om het milieu te sparen maakt het bedrijf gebruik van warmtepompen en waterterugwinning. “Het water waarin de vissen leven is continu 26 graden.”

Het bedrijf levert aan de groothandel en aan afnemers in Duitsland en Polen. Verder is Brabantfish bezig met een keurmerk zodat ze ook aan supermarkten mogen gaan leveren.