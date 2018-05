Jongeren gooien stenen naar automobilisten: 'Ik hoorde een harde klap en schrok ontzettend'

AARLE-RIXTEL - De politie is op zoek naar een groepje jongeren dat vrijdagavond stenen gooide vanaf een viaduct over de N279 bij Aarle-Rixtel. Verschillende automobilisten schrokken zich een ongeluk.

Een vrouw belde rond kwart voor acht de politie. Ze had veilig kunnen stoppen en gaf de politie door dat ze vier jongens van zo'n 15 jaar had gezien.

Agenten reden daarop naar het viaduct, maar daar was toen niemand meer.

'Levensgevaarlijk'

Vijf minuten later belde een andere vrouw. Ook zij zag een jongen iets gooien. Ze sprak over een 'harde klap' en was 'ontzettend geschrokken'. Deze vrouw meende een groep van vijf tot zes jongeren gezien te hebben.

De politie vraagt getuigen zich te melden. "Want dit soort acties zijn levensgevaarlijk."