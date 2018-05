De zorgmedewerker van jaar werkt in Veghel: 'Ik verwachtte het niet'

VEGHEL - Als Berdine Nooijen van BrabantZorg aan je bed staat, kun je het als patiënt niet beter treffen. De medewerkster van zorgcentrum AAtrium in Veghel is vrijdag uitgeroepen tot Zorgmedewerker van het Jaar 2018. Vooral haar enorme inzet zorgde ervoor dat ze er met de eretitel vandoor ging.

De titel werd tijdens een klein feestje uitgereikt aan de Brabantse activiteitenbegeleidster en vrijwilligerscoördinator. Het hele restaurant van de zorginstelling stond vol met collega's, bewoners en vrijwilligers toen Berdine de award in ontvangst mocht nemen. "Er lag een loper, er blies een heraut, er was gebak, smoothies, echt alles. Er was echt groots uitgepakt", zegt Berdine trots.

Berdine wist woensdag al dat ze had gewonnen, maar dat er zo'n onthaal voor haar was geregeld, was een complete verrassing. "Dit was echt boven verwachting. Ik organiseer het eigenlijk ook liever voor iemand anders dan dat ik zelf zo in de picture sta."

Aandacht

Ook sprak Roger Otto namens de raad van bestuur Berdine nog toe. Vooral haar aandacht voor de bewoners van AAtrium werd geroemd. Ook werd haar nieuwe koosnaam, de parel van Brabantzorg, nog speciaal genoemd. Haar collega's namen de koosnaam wel erg letterlijk. "Ik kreeg van hen een kettinkje met daaraan een parel. Dat is echt de mooiste herinnering."

Het feestje op de werkvloer is dan voorbij, maar thuis gaat het nog even door. "Vanavond waarschijnlijk met de kinderen ergens een hapje eten. En mijn broers en zussen komen nog langs voor pilsje." De prijs is trouwens niet alleen maar een award. Ze won ook nog een Efteling Bosrijk-arrangement. Ze mag met zes personen vier dagen naar de Efteling en krijgt ook nog zakgeld mee.