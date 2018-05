Bussen in streekvervoer zaterdag opnieuw plat, staking treft vooral Oost-Brabant

EINDHOVEN - Door estafettestakingen in het streekvervoer hebben buschauffeurs zaterdag opnieuw het werk neergelegd. Chauffeurs van onder meer Arriva Brabant Oost en Hermes Zuidoost-Brabant staken. Alleen in Eindhoven rijdt nog een enkele bus, zegt FNV-bestuurder Wilfred Jonkhout, die de staking een succes noemt. De staking duurt 24 uur.

In het streekvervoer vinden estafetteacties plaats om een betere cao af te dwingen. Buschauffeurs voeren in de examentijd alleen in het weekend actie, om de scholieren te ontzien. In de regio's waar de stakingen zijn, werken in totaal ongeveer achthonderd chauffeurs. Op een zaterdag rijden er naar schatting doorgaans twee- tot driehonderd, aldus Jonkhout.

De bonden willen betere afspraken over de werkdruk en salarisverhoging. Begin deze maand verlamden de stakers het streekvervoer al twee dagen met een landelijke staking. Om druk op de werkgevers te houden, blijven chauffeurs in estafettevorm het werk neerleggen.