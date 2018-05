'Ik heb enorm veel geluk gehad', baldadige jongeren bekogelen de auto van Boni vanaf viaduct

HELMOND - Het ophalen van een hondenmand in Helmond eindigde voor Boni Donkers vrijdagavond in het politiebureau. Ze kreeg, terwijl ze op de terugweg was naar huis, een steen op haar auto gegooid. Dit gebeurde rond halfacht bij een viaduct over de N279. De daders zouden 'drie tot vijf' jongens zijn. "Zeker niet ouder dan zestien jaar."

"Ik zag ze al staan", vertelt Donkers. "Ik kijk namelijk altijd naar mensen die bovenop een viaduct staan. Ik vraag me altijd af wat mensen daar doen. Toen zag ik dat een van hen een gooiende beweging maakte."

Nog een slachtoffer

Daarna hoorde ze een harde klap. "Ik dacht eerst aan schade op het dak", vertelt Donkers. "Maar mijn voorruit bleek geraakt. De barst zat precies achter de spiegel. Daarom zag ik die in eerste instantie niet. En ik heb deze auto nog geen drie weken..."

Toen ze naar het politiebureau ging om aangifte te doen, zag ze daar nog een vrouw. Die was hetzelfde overkomen. "Ik heb enorm veel geluk gehad dat ik door de schrik vanwege de enorme klap niet ben geslipt", verzucht Donkers. "Of tegen het viaduct of een andere auto ben aangereden."

'Levensgevaarlijk'

De politie vraagt getuigen zich te melden. "Want dit soort acties zijn levensgevaarlijk."