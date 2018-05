Een zelfgemaakte flitskast, geschilderde haaientanden... deze Brabo's namen het heft in eigen handen

EINDHOVEN - In Waalwijk nam vrijdagavond een inwoner een kwast en een emmer verf ter hand om op de weg ‘haaientanden’ te schilderen. “Er wordt hier te hard gereden”, motiveerde de man tegen agenten zijn daad. En als de verkeersregels niet toereikend zijn, dan worden mensen creatief. Vijf voorbeelden van het sjoemelen met verkeersborden en andere verkeerstekens uit het verleden.

Pas op de voor de milieubox!

Bewoners aan de Doctor Batenburglaan in Breda waren de scheurende auto’s door hun straat spuugzat. Met een werkeloze milieubox uit de schuur werd een flitskast nagebouwd. Waarschijnlijk heeft alleen de maker van de flitskast een ‘prent’ gekregen, want flitskasten nabouwen mag niet.

Aangelijnde kinderen

Een opvallend verkeersbord bij een speeltuintje aan de Willem Barentszstraat in Den Bosch. Op het bord wordt een volwassene afgebeeld met een aangelijnd kind. Of bezorgde omwonenden de ouders willen waarschuwen voor weglopende kinderen, is niet duidelijk.

Den Bosch moet zich koest houden

In 2010 werden de inwoners van Den Bosch voor alle stoplichten gemaand om zich ‘koest te houden’. Zo was in ieder geval op het wegdek te lezen. De actie was van een kunstenaarscollectief en was na de eerstvolgende regenbui verdwenen.

Te langzaam rijden, rijbewijs kwijt

Het is niet de bedoeling dat automobilisten hun snelheid aanpassen aan de bebouwde kom. Dat willen althans de makers van een spandoek in Son en Breugel. ‘Hard gaan is onze ambitie, anders word je geflitst door de politie.’ Gas erop dus … of toch niet?

Hoge brandstofprijzen

Brancheorganisatie Bovag waarschuwde voor de hoge brandstofprijzen (lees: hoge accijnzen) met een ludiek bord bij Gilze en Rijen. Op het verkeersbord staan de centen accijns per liter benzine, diesel en lpg. De brancheorganisatie hoopte met dit 'ludieke bord' een signaal af te geven naar Den Haag.