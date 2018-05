Ziekte gooide het leven van Laura en Pim uit Tilburg volledig overhoop: 'Alsjeblieft help ons'

TILBURG - Laura en Pim uit Tilburg droomden ervan om samen kinderen te krijgen. Maar een agressieve vorm van leukemie bij Pim gooide hun leven volledig overhoop. Zijn vriendin Laura deelde het emotionele verhaal op Facebook. Dat werd al ruim twintigduizend keer gedeeld.

"Een aantal weken geleden hebben we te horen gekregen dat mijn lieve vriend, mijn reismaatje, mijn rustige helft, een agressieve vorm van Leukemie heeft", vertelt Laura van der Weide uit Tilburg. In het heftige Facebook-bericht beschrijft ze haar leven en dat van haar vriend Pim Trommelen van de afgelopen weken.

"Vanaf mei wilden wij beginnen aan onze kinderwens. In plaats daarvan begonnen we vanaf 1 mei aan een gevecht tegen de leukemie in Pim zijn lichaam."

Kanker in bloed en beenmerg

De 29-jarige Pim heeft acute myeloïde leukemie (AML). Dat is een vorm van kanker in het bloed en in het beenmerg. Het lichaam maakt dan te veel (onrijpe) witte bloedcellen aan en die verstoren weer de aanmaak van normale bloedcellen.

"Al zijn bloedcellen in zijn lichaam zijn gedood omdat in zijn bloed de slechte leukemiecellen zitten. Zijn afweersysteem is dus ook zeer laag", vertelt vriendin Laura. "Op dit moment ligt mijn spierbundel in het ziekenhuis in Rotterdam in quarantaine. Pim heeft een chemokuur gekregen van 24 uur."









'Alsjeblieft help ons'

In plaats van hun kinderwens in vervulling te laten gaan, vechten Laura en Pim nu samen tegen de ziekte. In de strijd tegen leukemie zoekt Pim een donor die hem nieuwe bloedcellen kan geven. "Ik hoop met heel mijn hart dat jullie je willen aanmelden in de donorbank", zegt vriendin Laura.

"Mocht je een match zijn dan roepen ze je op en kijken ze of je geschikt bent. Jouw stamcellen worden via het bloed afgenomen. Voor jou misschien een kleine ingreep maar voor een ander een heel leven en voor ons als naasten ook. Alstublieft help ons!"

Pim wordt dertig

Op 23 juni hoopt Pim dertig jaar te worden. "Hij zal dan nog steeds in quarantaine in het ziekenhuis liggen en niet veel cadeautjes kunnen ontvangen. Toch hoop ik dat wij hem iets met zijn allen kunnen geven."

"Aanmelden als donor duurt nog geen vijf minuten. Misschien ben jij wel diegene die mijn vriend kan en mag redden. Voor mij is hij mijn hele wereld."