In opspraak geraakte wethouder Wagemakers uit Oss legt onmiddellijk zijn functie neer

OSS - Gé Wagemakers staat in Oss bekend om zijn 'bourgondische houding'. Zo wordt er beweerd dat hij te veel zou drinken. Hierdoor ontstond een interne crisis binnen de Osse VVD waardoor de partij hem niet meer als wethouder wilde inzetten in een nieuw college. Nu legt hij zijn functie als wethouder definitief neer.

Eerder stapte hij al uit de partij en ging verder als eenmanspartij. Op 15 mei werd tijdens een spoeddebat besloten dat Wagemakers zijn termijn zou uitzitten totdat er een nieuw college is gevormd. Maar nu legt hij dus, uit eigen beweging, zijn functie neer.

LEES OOK: Wethouder Gé Wagemakers overleeft spoeddebat ondanks 'Bourgondische levensstijl'

"Ik leg met onmiddellijke ingang mijn functie als wethouder neer. Ik kan me niet langer verenigen met de VVD en heb vanochtend ook mijn lidmaatschap van de VVD opgezegd", schrijft Wagemakers in zijn verklaring.

Op de blog van de voormalig wethouder laat hij weten over vier jaar een 'nieuwe, vrijzinnige, liberale partij' op te zetten. Voor de komende vier jaar zijn de onderhandelingen nog in volle gang. De formatiebesprekingen in Oss gaan op dit moment tussen VVD, VDG, CDA en Beter Oss.