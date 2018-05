Kampioenschap drone racing zorgt voor spektakel in Vught

VUGHT - Een beetje nerd, een scheutje vingervlug en flinke dosis reactiesnelheid. Met deze eigenschappen kun je het ver schoppen als drone-racer. In Vught was zaterdag het NK drone racing. Voor de toeschouwers een serieuze uitdaging van het gezichtsvermogen. Voor de deelnemers een ongekend spektakel op een paar vierkante centimeter.

"Het is bijna niet te doen om een drone met het blote oog te volgen. Ze gaan tot zo'n 120 kilometer per uur. De piloten kijken door hun bril en zien zo wat de drone ook ziet. Het is alsof je er zelf in zit", legt organisator René Sebastian uit.



Sport?

De piloten zien het kampioenschap als serieuze sport. "Je wordt er fysiek niet moe van maar je moet je wel tot het uiterste concentreren. Je kunt het vergelijken met gaming dat ook steeds professioneler wordt. Alleen moeten wij nog wel af toe onze stoel uit om naar de drone te lopen", lacht een piloot.



Het drone kampioenschap wordt voor de tweede keer in Vught gehouden. Ralph Hogenbirk is één van de deelnemers: "Het loopt hier lekker soepel. Er zijn veel piloten maar er is bijna geen vertraging". Hij doet ook mee aan races in Amerika. "De Drone Racing League heeft echt een miljoenen budget, met ook miljoenen kijkers op tv. Ik verwacht ook hier een grote toekomst", aldus Hogenbirk.



Plezier

In Vught is het budget van iets bescheidener omvang. En ook de bezoekersaantallen komen nog niet verder dan enkele tientallen. Maar het plezier onder de grondpiloten is er niet minder om. De beste stuurlui zitten immers toch aan wal.