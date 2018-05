Drie titels op een rij? Hockeydames Den Bosch weer naar finale EuroHockey Club Cup

LONDEN - Na de landstitel kunnen de hockeydames van Den Bosch nog een prijs winnen. De ploeg van trainer Raoul Ehren staat zondag in de finale van de EuroHockey Club Cup. Zaterdag rekende het in de halve finale af met het Spaanse Club Campo de Madrid (3-1). Zondag wacht UHC Hamburg in de finale.

Na zes minuten spelen stond Den Bosch al op voorsprong. Lieke Hulsen tipte een voorzet van Frédérique Matla binnen. Pas in het derde kwart volgde een tweede doelpunt. Ireen van den Assem pushte een strafbal binnen. Een paar minuten later komt Club Campo de Madrid terug in de wedstrijd. Rebecca Grote pushte een strafbal vol overtuiging in het doel.

De Spaanse ploeg kon maar kort hopen op een gelijkmaker, twee minuten na de 2-1 was de marge weer twee goals. Marlies Verbruggen maakte in haar voorlaatste wedstrijd voor Den Bosch de 3-1. Daar bleef het bij. De zege kwam niet meer in gevaar, waardoor Den Bosch - spelend in het wit, rood, geel - zich plaatste voor de finale.









Veel finales

Den Bosch en de Duitse ploeg stonden vorig jaar ook in de finale tegenover elkaar. Toen was Den Bosch met -21 te sterk. Een jaar eerder won Den Bosch in de finale van SCHC. In totaal is het de twintigste Europese finale op rij voor de Bossche succesformatie. Zondag kan voor de zestiende keer gewonnen worden.

Bekijk hieronder de beelden van de finale van vorig jaar nog eens: Den Bosch-UHC Hamburg (2-1).