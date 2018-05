Baas van PSV voor één dag: jongensdroom van voetbalclub uit Deurne komt uit

EINDHOVEN - De ultieme jongensdroom werd zaterdag meer dan werkelijkheid. Voetbalvereniging ZSV uit Deurne was voor één dag de baas in het Philips Stadion. De jonge voetballers hadden de dag van hun leven.

Glunderend van geluk, zit keeper Dennis Koole (13) op de stoel van zijn grote held: Jeroen Zoet. Hij zwijgt even van geluk en kijkt dan om zich heen in de kleedkamer. "Dit maak je maar één keer in leven mee", weet Dennis. "Dit is niet te geloven. Ik kan het niet beseffen", zegt hij beduusd. "Dit blijft me altijd bij. Altijd."



En dan het mooiste moment. De muziek wordt gestart. De jonge spelers lopen door de spelerstunnel het 'legendarische veld' op. "Het is een heel grote eer om hier te mogen staan. Dit maak je niet zomaar mee", vertelt Marc van Loon (10) uit Deurne terwijl hij op het 'heilige gras' staat. "Eindelijk mag ik hier penalty's schieten."

Hoofdsponsor

De voetbalclub had een wedstrijd gewonnen, georganiseerd door de hoofdsponsor van PSV. Hierbij moesten de spelers zo zoveel mogelijk stemmen verzamelen. Met een ruime meerderheid van 1790 stemmen wonnen ze van de andere honderden clubs die meededen.

En daarom werden alle wedstrijden die zaterdag bij de Deurnese club op de agenda stonden, gespeeld in het stadion van PSV. Ook de ploegen die dit weekend tegen ZSV speelden, mochten naar het Eindhovense stadion komen. De voetballers mochten ook gebruik maken van de kleedkamers, douches, kantine en alle andere voorzieningen. De ouders zaten op de tribunes.



Voor de leiding van de club was het grote stadion best wel even wennen. "Hier past 35.000 man in! Bij ons in het stadion maximaal twee- tot drieduizend. En we hebben niet eens een tribune", lacht Bas Elbers, woordvoerder van ZSV. "Het is echt geweldig onze jonge spelers zo te zien genieten. Als club is dit een hoogtepunt."