Oranje-Rood pakt via shoot-outs ticket voor Euro Hockey League

BLOEMENDAAL - Oranje-Rood speelt volgend seizoen Europees. Het eerste team bij de mannen won zaterdagmiddag na shoot-outs voor de tweede keer van Bloemendaal, waardoor het de troostfinale winnend afsloot. Die zege levert de Eindhovense ploeg een ticket voor de Euro Hockey League op.

Zondag won Oranje-Rood ook via shoot-outs van Bloemendaal, toen eindigde de reguliere wedstrijd in 2-2. Nu werd er afgefloten terwijl er een 1-1 stand op het scorebord stond. Tim Swaen bracht Bloemendaal in de eerste helft op 1-0. Vanuit een strafbal maakte Mink van der Weerden gelijk vanuit een strafbal.

Shoot-outs volgden en daarin bleek Oranje-Rood de sterkste. Jelle Galema maakte uiteindelijk het beslissende doelpunt. Voor hem is het zo een fraai afscheid. Hij maakt nu de overstap naar Den Bosch.

Shoot-outs

In vier wedstrijden in de play-offs om de landstitel speelde Oranje-Rood opmerkelijk genoeg vier keer gelijk. Vier keer moesten shoot-outs een beslissing brengen. Tegen Kampong stapte de ploeg twee keer als verliezer van het veld, waardoor de landstitel uit zicht was. In de troostfinale was Oranje-Rood juist twee keer de beste in de spannende shoot-outs.

Oranje-Rood heeft zich geplaatst voor de EHL, de laatste fase van dat Europese toernooi wordt bovendien gespeeld op het sportpark van de club die in 2016 is ontstaan uit een fusie tussen EMHC en Oranje Zwart.