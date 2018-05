Groen, groener, groenst... Het kan Laarbeek niet groen genoeg zijn, daarom nu een speciale wedstrijd

LAARBEEK - Laarbeek is al de groenste plaats van Europa. Toch kan het de Brabantse gemeente niet groen genoeg zijn. De volgende stap is een wedstrijd om Laarbeek nog groener te krijgen.

Onder de naam 'Groenstrijd 2.0' kunnen alle inwoners van Laarbeek een plan indienen om hun wijk of buurt nog mooier te maken. Vervolgens geeft de gemeente dan budget om de ideeën te realiseren.

Een speciale groencoach komt helpen om de groene plannen uit te werken. Dat kunnen bijvoorbeeld hoveniers, tuinontwerpers of groenspecialisten zijn. Ondertussen kwamen er bij de gemeente al 23 plannen binnen die uitgevoerd gaan worden. En dan te bedenken dat Laarbeek al zo ontzettend groen is.

Groenste van Nederland én Europa

In 2016 werd de bosrijke gemeente al gekroond tot groenste gemeente van Nederland. De vakjury was toen lovend over alle bloemen en planten in de stad en gaf Laarbeek een 8,6.

Vervolgens was het in 2017 nog eens prijs. Want toen werd Laarbeek in Slovenië uitgeroepen tot groenste stad van Europa. Je zou zeggen: je ziet in Laarbeek door de bomen het bos niet meer. Maar toch kan het volgens de gemeente nog altijd een stukje groener worden.

Nog veel groener

Regenpijpen die worden afgezaagd en vervangen door regentonnen, perkjes uitbreiden en de stoep op sommige plekken vervangen door bloemen. Zo moet Laarbeek nog veel groener worden.

De wedstrijd die nu binnen de gemeente is gestart, komt in september tot een hoogtepunt. Een jury gaat bij de verschillende plannen en in de verschillende wijken op bezoek. Het best uitgewerkte plan wint een buurtbarbecue.