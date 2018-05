Van Gerwen meldt zich laat af voor Players Championship, Smith te sterk voor Van de Pas

MILTON KEYNES - Na de Premier League-winst stond er voor Michael van Gerwen zaterdag deelname aan Player Championship 11 op het programma. In de ochtend heeft hij zich echter afgemeld bij de organisatie. Benito van de Pas was de beste Brabantse darter, hij kwam tot de vierde ronde.

Van de Pas won drie partijen op Players Championship 11. Eerst was hij met 6-2 te sterk voor Jimmy Hendriks. Daarna trok hij de winst twee keer met het kleinst mogelijke verschil (6-5) naar zich toe. Eerst won hij van Martin Schindler, daarna versloeg hij John Henderson. In de vierde ronde had Van de Pas niets te vertellen tegen Michael Smith. De Engelsman won met 6-0.

Smith werd donderdag nog compleet van het bord gespeeld door Van Gerwen in de finale van de Premier League. Mighty Mike gaf daarna aan dat hij het record van aantal gewonnen toernooien graag wil breken, maar gaf daarbij ook aan dat het afhankelijk is van het aantal toernooien dat hij speelt. Players Championship 11 en 12 laat hij in ieder geval aan zich voorbij gaan, een dertiende titel in 2018 laat dus nog even op zich wachten.

Vroege uitschakeling

Naast Van de Pas waren er nog twee Brabantse darters actief in Milton Keynes. Mario Robbe werd in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor van Ross Smith (6-5). Jelle Klaasen won in de eerste ronde nog van Cody Harris (6-4), een ronde later moest hij zijn meerdere erkennen in Mickey Mansell (6-4).