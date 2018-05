Conducteur mishandeld in trein van Oisterwijk naar Tilburg: politie opzoek naar dader

OISTERWIJK - In de trein die vanuit Tilburg op weg was naar Oisterwijk is vrijdagavond een conducteur mishandeld door een passagier. Het treinverkeer heeft daardoor enige tijd stilgelegen.

De politie is rond 20:15 uur enige tijd op zoek geweest naar de dader, maar die is vooralsnog niet gevonden. De medewerker van de NS heeft geen verwondingen opgelopen maar is wel meegegaan naar het bureau om aangifte te doen.

Waarom de conducteur werd aangevallen, is niet bekend.