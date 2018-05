Marina en Jade persoonlijk ontvangen door Frans Bauer, 'Ongelooflijk dat we dit mogen meemaken'

ETTEN-LEUR - Een droomwens ging zaterdagavond in vervulling voor Marina Somers en haar dochter Jade Cappers. De twee werden door Frans Bauer persoonlijk ontvangen bij zijn concert in de Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur.

De 20-jarige Jade had haar moeder opgegeven voor de speciale Frans en Mariska Bauer Moederdagactie van het radio- en televisieprogramma Brabants Bont van Omroep Brabant. Moeder en dochter mochten daarom op maandag 7 mei al samen met vier andere moeders en kinderen komen lunchen met Frans Bauer bij de omroep.

Alle vijf de winnaars kregen bij de lunch een goodiebag en in één van die verrassingstasjes zaten twee kaartjes voor het concert van Frans Bauer in Etten-Leur.

Kleedkamer

Marina en Jade kregen onder meer een kleine rondleiding door de kleedkamer van Frans. Daarna mochten ze op de beste plek van het concert genieten. “Ongelooflijk dat we dit mogen meemaken”, zegt Marina blij. “We hebben nog nooit meegemaakt dat een zanger zo toegankelijk is voor zijn fans.”

Costa Brava

Het laatste concert in Brabant van de 'Tour de Frans' is op 1 juni in muziekcentrum Frits Philips in Eindhoven. Daarna gaat de zanger uit Fijnaart met bijna 200 fans op fanreis naar de Costa Brava in Spanje.