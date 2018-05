Boy van Poppel heeft het erg zwaar in de Giro d'Italia: 'Elk klimmetje is afzien'

SAPPADA - Slechts zeven renners heeft Boy van Poppel nog onder zich staan in het algemeen klassement. Zaterdag kwam er in de loodzware etappe met finish bergop slechts één renner later binnen dan Van Poppel. Toch blijft hij positief, want het halen van de eindstreep in Rome blijft nog mogelijk.

“Het was al heel lastig voor de Zoncolan, ik heb best wel afgezien”, zegt Van Poppel over de etappe van zaterdag nadat hij rustig een douche heeft genomen. “En dan kom je bij de Zoncolan en moet je nog tien kilometer naar boven. Dat duurt best wel lang. Je bent bijna een uur onderweg.”

Toch heeft Van Poppel wel genoten van de beklimming van de mytische berg. “Het was supermooi. Ik heb veel Nederlandse fans gezien, die geven je toch steun. Als ik een Nederlandse vlag zag, zei ik ‘duwen, duwen’. Dan hielpen ze me even. Dat is wel leuk."

‘Heel zwaar’

Voor Van Poppel is het niet de eerste zware etappe. Eigenlijk heeft hij het vanaf de start lastig. “Ik ben last minute naar de Giro geroepen, ik was niet echt voorbereid. En ik ben niet echt een klimmer, dus dan is het helemaal lastig om zo aan de Giro te beginnen. Maar ik ben er nog steeds. Morgen nog doorkomen, dan een rustdagje. En dan de laatste week in.”

“Mentaal is het wel erg zwaar, voor mij dan”, vervolgt Van Poppel. “Op elk klimmetje is flink afzien. Maar ik heb het al vaker meegemaakt.” Op de vraag of hij Rome gaat halen is Van Poppel dan ook duidelijk. “Ja.”

Eigen kans

Van Poppel is vooral in Italië om zijn ploeggenoten te helpen. Vrijdag mocht hij voor zijn eigen kans gaan. "Maar dat liep niet helemaal zoals het gepland was." De renner van Trek-Segefredo zette die dag wel zijn beste resultaat neer, een zeventiende plaats. In het algemeen klassement staat Van Poppel momenteel op plaats 159, met bijna drie uur achterstand op Roze trui-drager Simon Yates.