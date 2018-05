Dichte mist leidt tot ongeluk, KNMI waarschuwt

In Reusel belandde een auto in een sloot. (Foto: Berry van Gaal/SQ Vision)

DE BILT - Het verkeer moet deze zondagochtend rekening houden met plaatselijk dichte mist. Het KNMI heeft voor de hele provincie code geel afgegeven.

Hoe verraderlijk de dichte mist is, bleek zondagochtend in Reusel. Daar belandde een auto rond vijf uur in een sloot langs de Laarakker. De bestuurder had vanwege de mist de bocht gemist en een stroomkast uit de grond gereden.

Onweer

De meeste mist zou rond negen uur 's ochtends verdwenen moeten zijn. Daarna wordt het een prachtige zonnige dag met een maximumtemperatuur van 22 tot 25 graden.

Aan het eind van de middag kan er in Brabant en in het zuiden van Limburg een enkele onweersbui ontstaan.