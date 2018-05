Pinksteren in Brabant: zonnig met kans op een onweersbuitje, volgende week zomers

DE BILT - Het wordt de komende week genieten in Brabant. Dat vertelt Margot Ribberink van Weer.nl. Deze zondag kun je al in de stemming komen, want het wordt zonnig en warm. Wel is er aan het einde van de middag kans op een onweersbui.

"We hadden zondagochtend vroeg wat nevel en mist, maar sinds die wegtrok is er alleen maar zonneschijn", vertelt Ribberink. "Er zijn een paar stapelwolkjes - van het vriendelijke soort - en er staat een noordoosten wind die niet al te sterk is, kracht twee."

De temperatuur gaat deze zondag flink oplopen. "Het wordt zondagmiddag 24 graden en lokaal in de buurt van Eindhoven 25 graden, zomers warm!" Het KNMI waarschuwt voor mogelijk wat onweersbuien aan het einde van de middag.

Zomerse week

Over het weer in de aankomende week kan Ribberink 'heel kort zijn'. "Het wordt de hele week zomer in Brabant, met een temperatuur die iedere dag oploopt naar 25 graden. Het is wel zo dat we in de namiddag en avond zeer lokaal wat stapelwolken zien ontstaan en dat er een zomerse onweersbui tot ontwikkeling kan komen. Maar het wordt een hele mooie week, een zomerse meiweek."