Massale vechtpartij in centrum Oisterwijk: 'Er lagen gewonden op straat'

De slachtoffers werden in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. (Foto: Toby de Kort)

OISTERWIJK - Drie mannen uit Berkel-Enschot zijn in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt tijdens een massale vechtpartij in Oisterwijk. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht.

De vechtpartij vond rond halfdrie plaats op de Stationsstraat. Een getuige belde de politie. Hij vertelde dat de groep waar hij toe behoorde was aangevallen door een nog grotere groep mensen. Hierbij vielen 'rake klappen'.

'Gewonden op straat'

Ook andere getuigen belden de politie. Zij gaven door dat er mensen gewond op straat lagen. Daarop werden meerdere politie-eenheden die kant opgestuurd.

Toen de agenten aankwamen, zagen ze de drie mannen met verwondingen aan hun hoofd. De slachtoffers zijn behandeld door ambulancepersoneel en naar een ziekenhuis gebracht.

Ruzie in horecagelegenheid

Volgens verschillende verklaringen zou er ruzie tussen de twee groepen zijn ontstaan in een horecagelegenheid aan de Stationsstraat. Die ruzie liep hoog op.

De politie vraagt getuigen zich te melden en onderzoekt of er camerabeelden zijn van de ruzie in de horecagelegenheid of de vechtpartij op straat.