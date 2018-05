Ernstig ongeval op A50 bij Heeswijk-Dinther: auto belandt ondersteboven in sloot

HEESWIJK-DINTHER - Op de A50 is zondagochtend rond tien voor elf een auto ondersteboven in de sloot beland. De bestuurder van de auto is daarbij zeer ernstig gewond geraakt.

De bestuurder zat bekneld in de auto en is bevrijd door de brandweer. Daarna is het slachtoffer per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De traumahelikopter was op de vluchtstrook naast het ongeval geland maar bleek uiteindelijk niet nodig.

Direct na het ongeluk ontfermden omstanders zich meteen over de inzittende in de auto. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend.