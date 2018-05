Van de restaurantkeuken naar de Aziatische Spelen: het wordt een mooie zomer voor Christopher Ge

SON - Een restauranthouder in Son die international wordt voor het Indonesisch honkbalteam. Het klinkt als een sprookje, maar het is werkelijkheid geworden voor Christopher Ge. En dus moet zijn eigen restaurant in Son het deze zomer een paar weken zonder hem doen. Want dan neemt het Indonesisch honkbalteam deel aan de Asian Games. "Dat zijn zeg maar de Olympische Spelen van Azië."

"Ik was drie jaar geleden in Australië en kwam daar in contact met een scout", vertelt Ge. "Die zocht Indonesiërs die honkballen, omdat Indonesië dit jaar de Asian Games organiseert. Daar wil Indonesië uiteraard zoveel mogelijk gouden plakken veroveren. Daarom zijn ze op zoek naar atleten met Indonesisch bloed die genaturaliseerd willen worden. Die scout vroeg me of ik een try-out wilde doen in Jakarta en van het een kwam het ander."

Ge kwam in aanmerking omdat zijn vader uit Nieuw-Guinea komt. "Hij is toen hij vier jaar oud was naar Nederland gekomen", legt Ge uit. "Ik ben een halfbloedje, maar ik heb in Indonesië nog veel familie wonen."

Zachte g

Ge is niet onbekend met het spelen op het hoogste niveau. Hij honkbalt in de Nederlandse hoofdklasse, bij het Oosterhoutse Twins. Maar wel slechts de helft van de tijd. "Mijn eigen zaak 'Indonesia' was mijn eerste prioriteit", legt hij uit. "Maar nu komt het Indonesisch honkbalteam erbij dus moet ik volle bak aan de gang blijven."

Hij wil namelijk graag schitteren tijdens de Asian Games. "Indonesië heeft pas sinds twee jaar een nationaal honkbalteam", let Ge uit. "Ze hadden daar wel competities, maar het nationale team komt nu pas echt van de grond."

'Geen kans op goud'

Tijdens de Asian Games hoeven liefhebbers van Indonesisch eten niet te vrezen dat zijn restaurant gesloten is. "Nee, dat blijft gewoon open", benadrukt Ge. "Ik heb nu een kok aangenomen. Die zal mijn job waarnemen. En qua bediening loopt alles gewoon door, dat regelt de maître allemaal voor mij. Het is veel geregel, maar dat heb k er graag voor over om voor mijn vaderland te spelen. "

De Asian Games in Jakarta duren van 23 augustus tot en met 4 september. "We hebben geen kans op goud, want er spelen echt goede honkbalteams mee zoals Zuid-Korea, Taiwan en Japan. Die zullen niet met hun grootste sterren komen, maar hun B-teams zijn ook goed. Ik denk dat de vierde plaats voor ons het hoogst haalbare is. maar de bal is rond, hè?"