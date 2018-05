Mpanzu werd er al meerdere keren 'uitgepikt' door de marechaussee... waarom?

EINDHOVEN - “Jij daar, die kant op”, gehoorzaam volgde Mpanzu Bamenga uit Eindhoven de instructies van de marechaussee toen hij net op Eindhoven Airport was geland. Waar had hij het aan verdiend om zo aangesproken te worden? Hij liep toch mee. Misschien hadden ze een geronde reden om hem uit de rij te halen. Toen hij achterom keek, zag hij echter dat de meeste mensen gewoon door konden lopen, maar dat wel een donkere vrouw met kinderen en een andere donkere man 'weerloos' uit de rij werden gehaald.

Bamenga's paspoort werd extra gecontroleerd. "Ik heb er vragen over gesteld aan de marechausseemedewerker en die zei dat ze op zoek waren naar potentiële criminelen en terroristen. Ik vond het bizar dat dat zo uit zijn mond kwam. Etnisch profileren is verboden in Nederland.”

Het incident leidde tot teleurstelling en boosheid bij Bamenga. Het was immers niet de eerste keer. Al toen hij in Brussel studeerde en met de auto naar Nederland reed, wist hij: “Als er een marechaussee met motor aan het controleren was, wist ik dat die achter mij aan zou komen”, vertelt hij in de talkshow Kraak.

Gemeenteraadslid

Niet dat Bamenga iets op zijn kerfstok heeft. Integendeel, hij is uitstekend geïntegreerd. Hij kwam op zijn negende met zijn moeder uit Congo, is jurist en zat voor D66 in de Eindhovense gemeenteraad. Hij werd zelfs verkozen als ‘meest veelbelovende raadslid 2016’. De ironie: toen hij meegenomen werd op Eindhoven Airport kwam hij uit Italië waar hij een speech had gegeven over vrijheid. Ook in Nederland zou hij hierover speechen.

Hij benadrukt: hij heeft er geen problemen mee als hij terecht uit een rij wordt gehaald. "Als de marechaussee op zoek is naar een dertigjarige man, die er zo en zo uitziet, dan werk ik heel graag mee. Maar etnisch profileren is verboden. Het vergroot ook de pakkans van criminelen niet, want die hebben geen specifieke huidskleur. Je bent weerloos als je zomaar uit de rij wordt gehaald. Ik wil hiertegen opstaan, de vrijheid is in het geding.”

Kamervragen

D66 stelde er inmiddels Kamervragen over en in zijn toespraak tijdens de herdenking van de bevrijding sprak de Eindhovense burgemeester John Jorritsma ook over de zaak. Bamenga heeft inmiddels met de marechaussee over de zaak gesproken, maar laat het nog niet los. ”Iedereen moet zich veilig voelen, de marechaussee is er ook voor mij. Er komt een vervolggesprek.”

Hij snapt het dilemma van de controleurs. Maar volgens hem komt het voor uit vooroordelen. “Ik ben van de nuance en wil niet iedereen veroordelen. Maar negrofobie komt in Nederland wel vaak voor. Ik kan me wel voorstellen dat mensen met een donkere huidskleur zich afwenden van de samenleving.”