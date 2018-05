Huilprofessor Vingerhoets: 'We huilen om de aandacht van anderen te trekken'

TILBURG - Een brok in de keel, tranen die langs je wangen lopen. Waarom huilen we eigenlijk? Ad Vingerhoets doet er al jaren onderzoek naar. Zijn nieuwste inzicht: we huilen vooral om de aandacht van anderen te trekken, het is een schreeuw om hulp.

"Huilen is een krachtig signaal. De mens is waarschijnlijk het enige dier dat op latere leeftijd nog huilt", stelt Vingerhoets in de talkshow Kraak. "Eerst dacht ik dat mensen huilden omdat het oplucht. Maar nu denk ik dat de functie vooral in de enorme invloed op het gedrag van anderen zit. Het is een signaalfunctie."

Hij maakte onder meer hersenscans van huilende mensen. Zijn werk trekt internationaal de aandacht. Door een streng bewaakte gevangenis in Engeland werd hij gevraagd om onderzoek te doen naar tranen en het effect van tranen op gevangenen. "Bij veel mensen zie je dat de neus het eerst warm wordt, voordat ze gaan huilen. Anderen hebben dan niet. Zijn het psychopaten of geeft dat een gebrek aan empathie aan?'