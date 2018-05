We gingen met 5 euro naar de Meimarkt en dit is wat we kochten

TILBURG - In Tilburg kunnen alle spullen die tijdens de Vrijmarkt zijn blijven liggen nog eens in de aanbieding, tijdens de jaarlijkse Meimarkt. Maar wat valt daar zoal te kopen? We zochten het uit en stuurden onze verslaggever op pad met een beperkt budget: 5 euro.

"Als je later nog eens terugkomt is de prijs misschien wel gedaald" krijgt onze verslaggever Linda te horen als ze heeft geïnformeerd wat een blauwe Furby kost. Het jaren '90 mormel moest 10 euro opbrengen... ver boven ons budget!

Bijna echt leer

Gelukkig had ze bij andere kraampjes meer succes. Een broek van 'bijna echt leer', een blauw tasje... en dan houdt ze nog geld over ook! Waarom de witte knuffel het niet gehaald heeft zullen we misschien wel nooit weten, maar een geslaagde middag was het zeker!