In korte broek naar het werk? Mannen van Brabant, het mag gewoon!

EINDHOVEN - Met de zomerse temperaturen in het vooruitzicht deze week kunnen mannen opgelucht ademhalen. Van 'stijlpastoor' Arno Kantelberg uit Gemert mogen ze namelijk gewoon in korte broek naar het werk. Kantelberg bekende in het Omroep Brabant programma KRAAK. dat regelmatig zelf ook te doen.

Dat collega’s –en vaak ook bazen- hun neus ophalen voor werknemers in korte broek irriteert hem. ''Dat taboe wordt ons door vrouwen aangepraat omdat wij klotsknieën zouden hebben'', zegt hij. ''Maar diezelfde vrouwen trekken als de mussen van het dak vallen zelf een wikkeljurk aan waarin heel andere dingen klotsen. Als het warm is, draag ik een korte broek. Ook naar mijn werk.''

Stijlpastoor

Arno Kantelberg weet waarover hij het heeft. Hij is hoofdredacteur van het mannenblad Esquire dat elk jaar de verkiezing tot best geklede man organiseert, afgelopen jaar nog gewonnen door VVD-fractievoorzitter en Bredanaar Klaas Dijkhoff. Ook heeft Kantelberg een stijlrubriek in Volkskrant Magazine en schrijft hij boeken waarin hij kledingadvies geeft. ‘Stijlpastoor’ wordt hij ook wel genoemd, met een knipoog naar zijn rooms-katholieke achtergrond.



Kantelberg is op 'goedgehumeurde missie', zegt hij zelf. ''Ik schiet in mijn rubriek niemand door de kniën. Ik ga niet over mode, maar over stijl. Mode is een dameswoord. Daarbij moet je elk halfjaar wat anders. Het is die malligheid op de catwalks waar ik helaas ook vaak naartoe moet. Nee, ik ga over stijl. Het is esthetiek. Dat is universeel en voor langere tijd. Ik weet wel dat het niet heel belangrijk is, maar het is leuk er een beetje aardigheid in te hebben.''