Johan Vlemmix verkoopt villa voor 1,4 miljoen en Ron is boos: 'Hans had dit zo niet gewild'

EINDHOVEN - De villa die Johan Vlemmix eind 2015 kocht in Eindhoven staat alweer te koop. En de vraagprijs is niet voor de poes: Vlemmix vraagt vier ton meer dan dat hij er ooit zelf voor betaalde. En dat kan volgens Ron Doherty echt niet: "dit ruikt naar oplichting".

Doherty is een goede vriend van de oud-eigenaar van het huis, Hans van den Heuvel. Toen Hans overleed pleitte Doherty ervoor dat het huis verkocht zou worden aan iemand die er net zoveel liefde in zou stoppen. "Hans was erg ongelukkig en homoseksueel, waardoor hij geen kinderen had. Hij vereenzaamde en stopte al zijn liefde in het huis." Nadat hij overleden was, vonden vrienden het erg belangrijk dat het huis in ere zou blijven.

"We wisten natuurlijk al wel dat dat niet echt realistisch was omdat het een erg excentriek huis is. Eigenlijk is het een uit de kluiten gewassen woonwagen. Je moet er van houden, zullen we maar zeggen," zegt Doherty. Alles in huis is gemaakt van dure materialen. Het onderhoud van het huis kost dus een fortuin.

Niet het probleem

Maar dat is volgens Doherty niet eens het probleem, als hij er langer over na denkt. "Wat ik bizar vind om te lezen is dat er vier ton bovenop de vraagprijs is gezet, zonder dat er een muur ook maar een likje verf heeft gezien. Ik ben er vaak geweest in het huis en het ziet er nog precies hetzelfde uit als op de foto's. Het huis is niet ineens meer waard geworden en toch vraagt hij er de helft meer voor! Dit ruikt naar oplichting."









Volgens de verbaasde Twitteraar is het niet te verkroppen dat er ondanks afspraken met Vlemmix niks is gedaan om het huis op te knappen, maar de vraagprijs er wel naar is. "Zo had Hans dit niet gewild".

Johan Vlemmix reageert verbaasd op dit nieuws. "Waarom zou je een huis dat zo ontzettend mooi is, op willen knappen? De tegeltjes die Hans ooit zelf uitkoos, hangen nog aan de muur. Ik heb zelfs foto's van Hans aan de muur hangen omdat alle credits voor dit fantastische huis natuurlijk naar hem zouden moeten gaan."

Vlemmix gaat voor wereldvrede

Het huis wordt verkocht omdat hij grote plannen heeft. In 2006 startte Vlemmix het initiatief met de vredesvlag die hij zelf ontworpen heeft. Die wil hij aan gaan bieden aan alle leiders van de 199 landen. Eerder ontvingen onder ander Bill Clinton en Justin Bieber al zo'n vlag van het Eindhovense icoon.

"Daarnaast is het huis veel te groot. Alleen binnen is het al 2000 m2, dat is natuurlijk voor een man alleen niet bij te houden. Nadat ik heel het huis aan kant heb, kan ik weer op mijn grasmaaiertje gaan zitten om de tuin van 1000 m2 bij te houden."

Veel vraag naar excentrieke huizen

De verhoging in de vraagprijs zit volgens Vlemmix in de markt die is veranderd. "Er is op dit moment veel meer vraag naar huizen, en naar dit soort huizen in het bijzonder. Daarnaast heb ik grootse plannen en zou het natuurlijk lekker zijn als ik aan de verkoop iets overhoud."

Johan heeft een sfeerimpressie gemaakt van zijn huis: