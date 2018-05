Wat een baas, ondanks gebroken hand pakt Van der Poel derde plaats bij wereldbekerwedstrijd

ALBSTADT - Mathieu van der Poel heeft hoge ogen gegooid bij de WorldCup-wedstrijd in het Duitse Albstadt. De mountainbiker mocht de wedstrijd op de voorste rij starten, omdat hij vrijdag ondanks een handblessure de Short Track-wedstrijd wist te winnen. Uiteindelijk kwam hij als derde over de finish; een podiumplaats dus.

Een startpositie vooraan was een goede uitgangspositie op het parcours waar weinig inhaalmogelijkheden waren. 'VDP' bepaalde het tempo en reed zondag bijna de hele wedstrijd vooraan, samen met de Franse Maxime Marotte, Jordan Sarrou, Stephane Tempier en de Zwitser Nino Schurter.

Koppositie

Van der Poel (23) ging goed van start met een eerste ronde in twaalf minuten en twaalf seconden. Na vijftig minuten, in de vierde ronde, wist de ontketende 'Flying Dutchman' een klein gat te slaan. Hij pakte de koppositie op het parcours dat met name bij dalingen verraderlijk glad was. Hij kon na een ruim uur een aanval van Schurter echter niet afslaan en kwam derde te liggen. Met een achterstand van 40 seconden finishte hij uiteindelijk in 1:28:47.

Dit jaar is het voor het eerst zo dat wereldbekerwedstrijden vooraf worden gegaan door een Short Track-wedstrijd, waarvan de uitslag bepalend is voor de startopstelling van de World Cup-wedstrijd.

Olympische Spelen

Van der Poel wil als mountainbiker aan de Spelen van 2020 in Tokio deelnemen. Na een mountainbikewedstrijd in het Spaanse Logrono vorige week vrijdag liep hij een breukje in een handwortelbeen op. Hij sloeg daarom woensdag een kermiskoers in het Belgische Belsele-Puivelde over, maar was wel weer goed genoeg genezen om mee te doen met de driedaagse mountainbikewedstrijd in Duitsland.