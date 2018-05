Geen Omloop der Kempen voor vrouwen door tekort aan politiemotoren

VELDHOVEN - Bij de Omloop der Kempen reden de vrouwen dit weekend geen klassieker door de Kempen, maar een ronde door het dorp. Er waren namelijk te weinig politiemotoren beschikbaar. Door nieuwe reglementen mag de begeleiding van een wielerkoers alleen nog maar gedaan worden door de politie en niet meer door burgermotoren.

“Als de mannen weggaan sturen we zo’n 180 coureurs over de openbare weg de Kempen in”, vertelt Hans Louwers van de Ronde der Kempen. “Dan moet het verkeer worden geregeld. We hebben daar ongeveer zo’n vijftien politieagenten omheen zitten. In het verleden gebruikten we daarvoor burgermotoren. Maar dat mag nu niet meer.”





Voor de vrouwenwedstrijd waren er nog eens vijftien agenten nodig geweest. “Die kon de politie niet leveren. En daar heb ik ook wel begrip voor”, vertelt Louwers. De groep met gecertificeerde motards is niet onuitputtelijk, dus je moet er rekening mee houden dat er op eerste pinksterdag nog op meer plekken motoren nodig zijn.”



Dus rijden de dames een ronde van 2.5 kilometer door het dorp. “En dat is niet minder”, aldus Louwers. "Misschien qua kilometers, maar het is een hele mooie wedstrijd geworden met een internationaal startveld.”