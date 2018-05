Duizenden bezoekers voor Duitse oorlogsvoertuigen tijdens Militracks in Overloon

OVERLOON - Het evenement Militracks bij het oorlogsmuseum in Overloon trok zaterdag en zondag meer dan 18.000 bezoekers, een record. Publiekstrekker van de tiende editie dit jaar was de Duitse Königstiger tank die speciaal voor de gelegenheid van een museum in Frankrijk naar Overloon was getransporteerd.

Militracks is het grootste evenement ter wereld op het gebied van Duitse voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Bezoekers konden niet alleen kijken maar ook meerijden op één van de tientallen Duitse motoren, personenvoertuigen, vrachtwagens, halfrupsen en tanks. Er waren meer dan negentig Duitse militaire voertuigen te zien.

Rijdende voertuigen

Veel Duits oorlogsmaterieel werd na de oorlog vernietigd. Volgens de organisatie is het daarom belangrijk dat bezoekers de voertuigen 'rijdend' kunnen ervaren.

LEES OOK: Bijzondere Duitse tank na lange reis vanuit Frankrijk gearriveerd in Overloon

Nieuw dit jaar was de restauratiewerkplaats waar deskundigen uitleg gaven over hoe de oude voertuigen gerestaureerd worden. Het lekkere weer op beide dagen zorgde voor enorme belangstelling uit zowel binnen- als buitenland.