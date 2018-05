Jeffrey Herlings oppermachtig in beide manches van Grand Prix Duitsland

OPLOO - Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft de beide manches van de Grand Prix in het Duitse Teutschenthal gewonnen. Herlings (23) was al in de eerste manche oppermachtig en liep meteen na de start weg bij de concurrentie. Zijn grootste uitdager, Antonio Cairoli kwam op de zesde plek binnen. Ook de tweede manche schreef Herlings eenvoudig op zijn naam.

Uiteindelijk kwam hij in de eerste manche met een voorsprong van maar liefst 16 seconden op de Sloveen Tim Gajser over de finish. Glen Coldenhoff uit Oss eindigde als negende.

Ook in de tweede manche domineerde Herlings. Hij reed op het zand ver voor de anderen uit. Cairoli kwam na een slechte start niet verder dan de vijfde plek.

Het is voor de 23-jarige coureur van KTM alweer zijn elfde zege van het seizoen. De Brabander heeft dit seizoen zes van de acht Grands Prix op zijn naam geschreven. Herlings leidt in het WK met 386 punten, al bijna vijftig meer dan Cairoli (338).