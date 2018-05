Dubbel prijs voor hockeyvrouwen HC Den Bosch: na landstitel ook EuroHockey Club Cup [VIDEO]

LONDEN - De hockeyvrouwen van HC Den Bosch hebben zondagmiddag de dubbel gepakt. Na het winnen van de Nederlandse titel pakten de vrouwen van Raoul Ehren voor het derde jaar op rij ook de EuroHockey Club Cup.

De Bossche vrouwen wonnen in de finale van UHC Hamburg, de ploeg die vorig jaar ook al boog in de finale.

Frédérique Matla zette de landskampioen na 45 minuten op het goede spoor met een hard backhandschot in de verre hoek, maar even later bracht Katharina Frank de Duitse ploeg met een mooi wippertje langszij. Matla bezorgde Den Bosch in de absolute slotfase alsnog de winst. Na een prachtige slalom gaf ze Pleun van der Plas een niet te missen kans op de 2-1.

In totaal is het de twintigste Europese finale op rij voor de Bossche succesformatie. Daarvan werden er liefst zestien gewonnen.