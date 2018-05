A16 bij Moerdijk afgesloten na ongeluk, omrijden via Gorinchem

MOERDIJK - De A16 richting Breda is dicht bij knooppunt Klaverpolder. Er is een ongeluk gebeurd, twee auto's zijn op elkaar gebotst. Verkeer wordt geadviseerd om om te rijden via Gorinchem, aldus Rijkswaterstaat. Er zijn twee ziekenwagens ingezet.

Omrijden via de A29 is niet mogelijk, want die is afgesloten voor werkzaamheden. De ANWB verwacht dat de weg rond negen uur weer vrij is.

De file zorgt voor een halfuur vertraging. Het verkeer dichtbij het ongeval wordt via de vluchtstrook geleid.