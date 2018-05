Nazi-symbolen zijn op Militracks niet toegestaan: 'Maar het kan zijn dat we iets niet zien'

OVERLOON - "Het dragen van Nazi-symbolen is absoluut niet toegestaan op het terrein. En ook het dragen van Duitse uniformen uit de Tweede Wereldoorlog, inclusief het dragen van Duitse helmen, mag niet." Het staat duidelijk in de regels van het evenement Militracks. Toch zouden Duitsers 'met veel plezier op het terras een selfie hebben gemaakt met een nazi-pet', aldus bezoekers. Directeur Erik van den Dungen van Oorlogsmuseum Overloon legt uit wat de organisatie allemaal doet om wangedrag te voorkomen.

"Er loopt vijftien man beveiliging rond. Die hebben allemaal een briefing gehad over de regels. Ook weten ze tegen welke tekens en symbolen ze moeten optreden. Dat zijn onder meer hakenkruizen", legt Van den Dungen uit.

Bij binnenkomst lopen bezoekers in een soort van fuik. Bezoekers die kleding dragen met nazi-symbolen worden er direct uitgevist. "Ik heb vandaag bijvoorbeeld zelf iemand met een lange leren jas met rode epauletten meegenomen naar mijn kantoor. Er stonden geen nazi-tekens op, maar het was overduidelijk wel een bedenkelijke jas. Die persoon mocht verder, maar mocht alleen zijn broek en hemd aanhouden."

Zero tolerance

Militracks voert een zero tolerance-beleid, wil Van Den Dungen uitleggen. "Als we het zien, treden we op. We houden nul marge aan. Nazitekens moeten ook allemaal afgeplakt of afgedekt worden. Gisteren kwam hier een voertuig binnen met SS op de nummerplaat, dat hebben we meteen afgedekt. Het is een smet op ons evenement als dat te zien is. We willen niemand schofferen."

Alleen boeken die een documentairedoel hebben en geen propagandadoel, mogen te zien zijn zonder bedekking. Hoe konden de Duitsers dan toch met een nazi-pet poseren? "Wat kan gebeuren is dat mensen op de markt iets kopen en het dan aantrekken of opdoen. Als we dat zien treden we op. Gisteren zag ik een deelnemer die een uniformjasje aanhad. Dat moet meteen uit, ook buiten openingstijden wil ik dat niet zien. Maar er lopen 18.000 bezoekers rond, het kan zijn dat we iets niet gezien hebben."

Duizenden bezoekers

Bij het oorlogsmuseum in Overloon wordt jaarlijks het tweedaagse Militracks evenement gehouden. Het trekt doorgaans duizenden bezoekers die naar Duitse voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog komen kijken.