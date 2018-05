Auto botst tegen boom langs A270, motorblok weggeslingerd

HELMOND - Op de A270 bij Helmond richting Eindhoven is zondagavond rond zes uur een auto van de weg geraakt en via de sloot tegen een boom gebotst. Het motorblok is uit de auto geslingerd. De bestuurder raakte zwaargewond.

Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De zwaarbeschadigde auto is weggesleept.

Weg dicht

Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. De A270 was enige tijd afgesloten.