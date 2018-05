Foodstock: lekker eten, luieren en lange rijen [FOTO'S]

EINDHOVEN - De echte lekkerbekken onder ons kunnen dit pinksterweekend losgaan op het foodfestival Foodstock in Eindhoven. Meer dan twintig foodtrucks strijken voor de gelegenheid neer in het Philips de Jongh Park. Bezoekers kunnen languit in het gras liggen, met al het lekkers binnen handbereik. Al moeten ze voor de drank wel iets beter hun best doen.

Dankzij de warme temperaturen tijdens deze pinksterdagen blijkt de drank minstens zo belangrijk op het festival. Lange rijen staan voor de tappunten. "Volgend jaar zorgen we voor meer dranktenten", vertelt Davy Versfeld van Foodstock. "Maar gelukkig zijn de bezoekers heel relaxed en heeft iedereen het wel naar z'n zin."

Er wordt inderdaad weinig gemopperd, bezoekers hebben 't prima naar hun zin. Bovendien is er overal genoeg lekkers te halen.

Onze fotograaf bezocht het grote openluchtrestaurant en maakte foto's. Deze kun je hier bekijken.





Foodstock is alweer voor het vierde jaar in Eindhoven. Het is de eerste keer dat het in het park plaatsvindt. Volgens Versfeld trekt het festival ook dit jaar weer zo'n 20.000 bezoekers over vier dagen. "We verwachten zo ongeveer evenveel bezoekers als vorig jaar. Deze nieuwe locatie is dan ook een goede keuze."

Ook tweede pinksterdag kun je nog terecht bij Foodstock in Eindhoven.