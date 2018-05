Brand in bosperceel bij Uden, boomhut gaat in vlammen op

UDEN - Een boomhut in een bosperceel aan de Lange Goorstraat in Uden heeft zondagavond vlam gevat. Vermoedelijk is het vuur aangestoken.

Rond kwart voor tien kreeg de brandweer melding van de vlammen. In het stuk bos zijn verschillende brandhaarden te zien. Ook een aantal opgestapelde boomstammen staan in brand.

Nat houden

Volgens een fotograaf ter plaatse liggen de haarden zo'n 140 meter het bos in. De brandweer zou de omgeving van de brand nathouden om uitbreiding van het vuur te voorkomen.