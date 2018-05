Man sluipt zorgcentrum in Tilburg binnen en bedreigt personeel met een mes

TILBURG - In het zorgcentrum De Hazelaar aan de Doctor Eijgenraamstraat in Tilburg is zondagavond een man met een mes naar binnengeslopen. De man bedreigde het personeel.





Agenten wisten de man te overmeesteren, nadat een van de personeelsleden het brandalarm had ingedrukt. Volgens een getuige had de man een groot mes bij zich. Agenten hebben de man aangehouden, maar hadden daarbij wel de hulp van een politiehond en pepperspray nodig. Waarom de man het personeel bedreigde, is niet duidelijk.

De verdachte raakte lichtgewond. Voor het personeel is slachtofferhulp ingeschakeld.