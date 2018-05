Bruns ontwikkelt museumvitrine met robotarm: 'Wij willen unieke producten blijven maken'

Jan Burgmans (Bruns) over tentoonstelling in Artis

BERGEIJK - Van een saai museumbezoek is tegenwoordig geen sprake meer. Musea zetten meer en meer in op het beleven van een tentoonstelling. Bruns uit Bergeijk ontwikkelde, samen met partners, al meerdere van dat soort tentoonstellingen voor onder meer het Louvre en het Rijksmuseum. Het bedrijf ontwikkelde onlangs ook een Robocase, een museumvitrine met een robotarm.

Het Louvre, Rijksmuseum, Lego House en het Diamant-museum, maar ook Artis en het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Het zijn niet de minste musea die in het portfolio van Bruns zitten. “Bezoekers komen tegenwoordig echt voor de beleving naar een museum. Door de beleving gaan ze met meer kennis naar buiten gaan, dan ze zijn binnengekomen. Dat is onze taak en uitdaging”, stelt Jan Burgmans, algemeen directeur van Bruns.

“Bij het inrichten van een tentoonstelling zetten we uiteraard onze eigen technische disciplines in, maar we werken ook intensief samen met creatieve bureaus en andere partners”, beschrijft Burgmans in het tv-programma Booming Brabant het geheim van de smid. Elke tentoonstelling is steeds weer een mix van techniek, voorlichting en interactie.





Zo klopte Bruns voor een tentoonstelling in Nationaal Militair Museum in Soesterberg aan bij Heijmans. Voor Micropia in Artis werd ook gebruikgemaakt van van ‘levende have’. “Bezoekers konden tijdens de tentoonstelling met allerlei proefjes bepaalde eigenschappen van bacteriën ontdekken. Zo’n vier medewerkers waren continu bezig met het kweken van bacteriën om de tentoonstelling draaiende te houden.”

Een bedrijf als Bruns moet blijven innoveren. Samen met een bedrijf uit Delft werd een Robocase bedacht en ontwikkeld, een vitrinekast met een robotarm. Burgmans: “Een museum kan slechts een klein deel van hun collectie tentoonstellen. Met de robotarm kunnen laden van de vitrine worden geopend en bepaalde stukken aan het publiek worden getoond. Er is veel interactie met de bezoekers. We hebben al een dergelijke tentoonstelling in Turkije en Koeweit achter de rug. Wij willen die unieke producten blijven maken in combinatie met technisch complexe zaken. Dat is ons vakmanschap.”